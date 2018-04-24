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Банк «Авангард» выкупил принадлежащий структурам бизнесмена Т. Исмаилова МФК на Измайловском шоссе
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Банк «Авангард» выкупил принадлежащий структурам бизнесмена Т. Исмаилова МФК на Измайловском шоссе 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Банк «Авангард» победил в торгах на право приобретения многофункционального комплекса (МФК) площадью более 20 тыс. кв. м, расположенного на Измайловском шоссе. Соответствующая информация содержится в документах, которые имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
«Акционерный коммерческий банк «Авангард» — победитель лота — «Многофункциональный комплекс общей площадью 20 тыс. 942 кв. м (Москва, Измайловское шоссе, д. 71а); право аренды земельного участка 1,2024 га для целей эксплуатации здания под торговые цели сроком на 25 лет (Москва, Измайловское шоссе, вл. 71а); иное имущество в количестве 477 единиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заявка банка «Авангард» на участие в торгах оказалась единственной.
Актив принадлежал компании ООО «Руслайн 2000», которая входила в структуры группы АСТ бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его семьи.
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