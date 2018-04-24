Контроль за криптовалютами в Японии возьмет саморегулируемая организация

Японии начнет действовать орган саморегулирования для криптовалютной индустрии. Об этом сегодня сообщило местное издание Asahi Shimbun.

Для работы Японской ассоциации криптовалютных бирж (Japanese Cryptocurrency Exchange Association (JCEA) объединились 16 биржевых операторов.

Сейчас, когда биржи продолжают оставаться в центре внимания поле крупнейшей кражи из Coincheck на сумму $530 миллионов, группа планирует организовать и ввести максимально эффективные методы регулирования и стандарты соответствия, которых должны будут придерживаться все участники Ассоциации.

Также будут проводиться консультации для тех бирж, которые пока не зарегистрировались и не являются частью схемы криптовалютного лицензирования Японии. При этом будут освещаться вопросы межотраслевого развития, согласно заявлению председателя JCEA Тайзена Окуяма, который является также президентом форекс брокера Money Partners. Для него очень важно дальнейшее развитие всей отрасли в целом.

Путь к появлению Японской ассоциации криптовалютных бирж был не быстрым. Все началось еще в феврале, когда решили объединиться Японская блокчейн-ассоциация (Japan Blockchain Association (JBA)) и Японская криптовалютная бизнес-ассоциация (Japan Cryptocurrency Business Association (JCBA)).

Исполнительный директор JBA Юзо Кано дал понять, что реализовать усилия и намерения по развитию отрасли не получится в один момент, хотя ощущается острая необходимость в этом во избежание повторения инцидента с биржей Coincheck. По его словам, прогресс есть, но о чем-то конкретном говорить пока рано.

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текст: Марина Шматкова, фото: Libre Stock