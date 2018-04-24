Организаторы акции «Бессмертный полк» в Москве ожидают до 1 млн участников

Шествие пройдёт через Красную площадь, а потом разделится на 2 потока (один пойдёт по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной). Закончится акция, по замыслу организаторов, к 19:00.

Движение «Волонтёры Победы» сегодня направило в правительство Москвы уведомление о проведении акции. Документ содержит шесть пунктов, разъясняет основные цели, форму и положения мероприятия. Отмечается, что шествие направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.