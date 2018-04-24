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Организаторы акции «Бессмертный полк» в Москве ожидают до 1 млн участников
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Организаторы акции «Бессмертный полк» в Москве ожидают до 1 млн участников 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Шествие пройдёт через Красную площадь, а потом разделится на 2 потока (один пойдёт по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной). Закончится акция, по замыслу организаторов, к 19:00.
Движение «Волонтёры Победы» сегодня направило в правительство Москвы уведомление о проведении акции. Документ содержит шесть пунктов, разъясняет основные цели, форму и положения мероприятия. Отмечается, что шествие направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.
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