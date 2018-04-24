Электронные ценники в магазинах могут внедрить уже в этом году

Привычные бумажные ценники могут исчезнуть из магазинов в ближайшем будущем. Им на смену, возможно, придут «умные» цифровые аналоги.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, внедрить электронные ценники в рамках развития потребительского рынка могут уже в этом году. Ноу-хау положит конец неразберихе на прилавках. Если стоимость банки йогурта или куска сыра изменится, сотрудникам магазина не придется идти в торговый зал и менять ценник: цифры на жидкокристаллическом дисплее поменяются автоматически. Кроме того, работники торговли не смогут хитрить, ставя два ценника к одному товару. Убедить покупателя в том, что более низкая цена относится к акции, которая, как назло, закончилась час назад, также не удастся. За изменение суммы на ценнике будет отвечать компьютер. Для этого администрации супермаркета придется ввести в специальную программу время старта и окончания скидочной кампании. Как только акция завершится, привлекательная цена исчезнет с экрана и изменится на стандартную. Более того, электронный ценник сможет в прямом смысле узнать постоянного покупателя. Правда, не в лицо, а по номеру дисконтной или бонусной карты. Система пересчитает для такого потребителя цену на товар и предложит сделать покупку со скидкой. Магазинам новинка тоже сулит удобство. Не придется тратиться на бумагу, распечатывать ценники и следить за их актуальностью. Наконец, при необходимости любой товар можно будет переставить в другую часть торгового зала и не тратить время на перестановку ценников. Источник