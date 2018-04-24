Ещё
Продажи и цены на жилье в Калифорнии растут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продажи и цены на жилье в Калифорнии растут 

Prian.ru 34 минуты назад
Фото: Prian.ru
Число закрытых сделок с односемейными домами на вторичном рынке в Калифорнии достигло за год 423 990 к марту 2018 года. Продажи в марте выросли на 0,3% с февраля и на 1,6% по сравнению аналогичным месяцем 2017 года, сообщает World Property Journal.
По словам президента C. A. R. Стива Уайта, жилищный рынок развивался на всей территории штата, особенно в районе залива Сан-Франциско, где в большинстве округов значительно выросли и продажи, и цены. Но активность в Южной Калифорнии ослабла за последние пять месяцев, даже в более доступном Риверсайде и районе Сан-Бернардино.
Средняя стоимость жилья по штату подскочила в марте на 8,1%, до $564 830, по сравнению с $522 440 в феврале, и на 8,9% по сравнению с $518 600 в марте 2017 года. Недвижимость в Калифорнии в первый весенний месяц 2018 года была самой дорогой с августа 2017, а годовой прирост — самым большим с января 2016 года.
Скачок цен частично объясняется сдвигом в продажах в регионах с высокой стоимостью и подорожанием собственности в и так дорогих регионах, таких как Сан-Франциско, Марин, Сан-Матео и Санта-Клара. Прирост цен составляет 7% в течение девяти из последних десяти месяцев.
К тому же, предложение не дотягивает до спроса, особенно в Сан-Франциско, Сан-Матео и Санта-Кларе, из-за чего и цены достигают рекордных уровней, и покупатели платят в среднем на 17% больше стартовой стоимости.
Prian.ru: последние новости
В Хельсинки число проданных по цене более €500 000 квартир выросло за пять лет на 70% Цены на жилье для отдыха в Венгрии выросли на 20% за год Лазурный Берег адаптируется к оттоку российских инвесторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром готов построить «Северный поток-3»261
Греф анонсировал «грандиозные изменения»68
Названа зарплата столичных учителей149
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах146
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой38
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
В московском метро произошло ЧП
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение