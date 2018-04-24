Продажи и цены на жилье в Калифорнии растут

Число закрытых сделок с односемейными домами на вторичном рынке в Калифорнии достигло за год 423 990 к марту 2018 года. Продажи в марте выросли на 0,3% с февраля и на 1,6% по сравнению аналогичным месяцем 2017 года, сообщает World Property Journal.

По словам президента C. A. R. Стива Уайта , жилищный рынок развивался на всей территории штата, особенно в районе залива Сан-Франциско , где в большинстве округов значительно выросли и продажи, и цены. Но активность в Южной Калифорнии ослабла за последние пять месяцев, даже в более доступном Риверсайде и районе Сан-Бернардино

Средняя стоимость жилья по штату подскочила в марте на 8,1%, до $564 830, по сравнению с $522 440 в феврале, и на 8,9% по сравнению с $518 600 в марте 2017 года. Недвижимость в Калифорнии в первый весенний месяц 2018 года была самой дорогой с августа 2017, а годовой прирост — самым большим с января 2016 года.

Скачок цен частично объясняется сдвигом в продажах в регионах с высокой стоимостью и подорожанием собственности в и так дорогих регионах, таких как Сан-Франциско, Марин, Сан-Матео и Санта-Клара. Прирост цен составляет 7% в течение девяти из последних десяти месяцев.

К тому же, предложение не дотягивает до спроса, особенно в Сан-Франциско, Сан-Матео и Санта-Кларе, из-за чего и цены достигают рекордных уровней, и покупатели платят в среднем на 17% больше стартовой стоимости.