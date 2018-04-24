Генпрокуратура России провела курсы по подготовке экспертов по борьбе с коррупцией

Генеральной прокуратуре России 24 апреля открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, участвующих в механизме обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что курсы впервые проводились специалистами Управления ООН по наркотикам и преступности в новом расширенном формате, предусматривающем углубленное изучение существующих требований к внедрению в законодательство стран положений глав II «Меры по предупреждению коррупции» и V «Меры по возвращению активов» Конвенции.

Алжира, Белоруссии, Ирака, Иордании, Киргизии, Камбоджи, Ливана, Туниса, Туркмении и Хорватии. В церемонии открытия приняли участие двадцать иностранных правительственных экспертов из Австрии ОАЭ , Папуа — Новой Гвинеи

Впервые такие курсы по инициативе России прошли в 2012 году на базе Генеральной прокуратуры. Высокая оценка проведённых курсов со стороны УНП ООН и участвовавших экспертов способствовала продолжению обучения в 2013, 2014 и 2017 годах.

В общей сложности за эти годы обучение прошли правительственные эксперты из более чем 70 стран мира.