Ещё
Генпрокуратура России провела курсы по подготовке экспертов по борьбе с коррупцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура России провела курсы по подготовке экспертов по борьбе с коррупцией 

RT на русском 1 час назад
В Генеральной прокуратуре России 24 апреля открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, участвующих в механизме обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что курсы впервые проводились специалистами Управления ООН по наркотикам и преступности в новом расширенном формате, предусматривающем углубленное изучение существующих требований к внедрению в законодательство стран положений глав II «Меры по предупреждению коррупции» и V «Меры по возвращению активов» Конвенции.
В церемонии открытия приняли участие двадцать иностранных правительственных экспертов из Австрии, Алжира, Белоруссии, Ирака, Иордании, Киргизии, Камбоджи, Ливана, ОАЭ, Папуа — Новой Гвинеи, Туниса, Туркмении и Хорватии.
Впервые такие курсы по инициативе России прошли в 2012 году на базе Генеральной прокуратуры. Высокая оценка проведённых курсов со стороны УНП ООН и участвовавших экспертов способствовала продолжению обучения в 2013, 2014 и 2017 годах.
В общей сложности за эти годы обучение прошли правительственные эксперты из более чем 70 стран мира.
RT на русском: последние новости
Акции РУСАЛа в Гонконге выросли на 35% Цена на нефть Brent превысила $75 за баррель Курс евро опустился ниже 75 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»147
В московском метро произошло ЧП6
Газпром готов построить «Северный поток-3»318
Тест: Что вы знаете о Советском Союзе?
Названа зарплата столичных учителей221
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение