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В Петербурге из-за акции супермаркета разгорелся скандал
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В Петербурге из-за акции супермаркета разгорелся скандал 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Супермаркет объявил акцию в марте. Покупателям предлагалось собрать 50 наклеек (каждая выдавалась при покупке на 300 рублей), вклеить их в каталог и получить бесплатно чемодан. В продаже они тоже имелись, стоили от 7 до 10 тысяч рублей за штуку.
Акция не на шутку заинтересовала петербуржцев. По данным самой торговой сети, за первую неделю акции в городе было выдано более 11 тысяч чемоданов. Видя ажиотаж, сеть на две недели сократила сроки акции.
Брали акционные товары в прямом смысле с боем. В супермаркете на Маршала Жукова, 30 при выдаче чемоданов произошла потасовка, в которую пришлось вмешиваться охранникам. На Космонавтов, 45 покупатели составили списки очередников, чтобы проконтролировать выдачу, но все равно большинству желающих акционных товаров не досталось.
Пока покупатели штурмовали магазины, на электронных досках появились объявления о продаже акционных чемоданов. «РГ» обзвонила продавцов.
— Да, чемодан из супермаркета, — не стала отпираться дама, представившаяся Марией. За чемодан она просила 3 тысячи рублей.
Некоторые выставляли на продажу не один, а два, три, пять чемоданов. И все акционные. На вопрос, как удалось получить так много чемоданов, когда многим желающим их не досталось, продавцы бросали трубки. На досках объявлений продавались не только чемоданы, но и каталоги с наклейками. За каталог номиналом 15 тысяч рублей, достаточным для получения приза, продавцы просили от 700 до полутора тысяч рублей. Между тем в сети супермаркетов начались возвраты товаров. Люди несли одежду, бытовую технику. Ретейлер начал служебную проверку и обнаружил, что значительная доля возвратов приходились как раз на счастливых победителей акции. В торговой сети считают, что граждане покупали заведомо ненужный им товар, получали наклейки, а когда им выдавали чемодан, то люди возвращали покупку в магазин и забирали деньги. Таким образом они получали чемоданы совершенно бесплатно. Пока в супермаркете подсчитывают убытки, недовольство копится среди добросовестных покупателей, которые честно копили наклейки и не успели получить акционный товар.
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