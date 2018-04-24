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Мексика: ОТТ наступает на пятки кабельному телевидению
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Мексика: ОТТ наступает на пятки кабельному телевидению 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Игроки рынка ОТТ в Мексике закончили 2017 год с результатом в почти 8 млн подписчиков, заявляет Competitive Intelligence Unit (CIU).
Согласно приводимой аналитике, 7,7 млн подписчиков ОТТ-сервисов по количеству сопоставимы с базой абонентов кабельного ТВ. Провайдеры кабельного ТВ по официальным данным в конце 2017 года имели 8,15 млн подписчиков.
Цифра в 7,7 млн пользователей достигнута после нескольких кварталов уверенного роста. В течение 4 квартала 2017 года ОТТ-сервисы выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на 3% выросло количество домохозяйств с кабельным ТВ.
«ОТТ-платформы первоначально фокусировались на дистрибуции, а сейчас они становятся производителями собственного эксклюзивного контента», — комментирует Раэль Камарго, аналитик CIU. По его мнению, такая стратегия ключевой фактор для увеличения доли проникновения ОТТ на рынок платного видео.
Эти данные подтверждают лидерство Мексики как крупнейшего ОТТ-рынка Латинской Америки, далее следуют Бразилия, зеркально отражающая ситуацию на рынке платного ТВ. Что же касается платформ, то Netflix является крупнейшей SVOD платформой, второе место занимает Claro Video.
ИСТОЧНИК: RAPID TV News
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