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Центр госуслуг в Савёлках присоединяется к акции «Узнай о своих долгах»
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Центр госуслуг в Савёлках присоединяется к акции «Узнай о своих долгах» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В среду, 25 апреля, во многих столичных центрах «Мои документы» будет проходить Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». В рамках акции представители службы судебных приставов проконсультируют горожан по вопросам исполнительного производства, касающихся взыскания алиментов, задолженностей по кредитам, административных штрафов, налогов и других долгов.
Сотрудники УФССП также расскажут о том, как получит информацию об имеющихся долгах и оплатить их по интернету с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Данная услуга будет особенно востребована в преддверии начала сезона отпусков, так как должникам могут ограничить выезд за пределы России. Помимо этого, посетители узнают, как проверить возможное наличие ограничительных действий в отношении покупаемого имущества, к примеру, постановление об аресте или запрете регистрационных действий.
В Зеленограде акция будет проходить с 10.00 до 13.00 в центре госуслуг в районе Савелки, в корпусе 337.
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