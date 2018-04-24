Средняя зарплата в Ленобласти в 2017 году превысила 38 тысяч рублей 

Реальная заработная плата в Ленинградской области по итогу 2017 года составила 38 тысяч 755 рублей.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время отчёта перед депутатами областного парламента. По сравнению с 2016 годом зарплата в Ленобласти выросла на 3,4%.
При этом уровень безработицы в Ленобласти один из самых низких в стране: она составила всего 0,36%.
Глава Ленобласти также рассказал, что среднедушевые денежные доходы населения держатся на уровне 28 тысяч 219 рублей. По этому показателю Ленобласть занимается 20-е место в России.