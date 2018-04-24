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Чистюхин сравнил «магазин на диване» ЦБ с семейным итальянским рестораном
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Чистюхин сравнил «магазин на диване» ЦБ с семейным итальянским рестораном 

Ведомости 31 минуту назад
Маркетплейс Центробанка (магазин на диване финансовых продуктов) будет способствовать созданию более качественных продуктов для инвесторов за счет роста конкуренции, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «Российский фондовый рынок 2018».
Для ЦБ в проекте маркетплейса приоритетным будет обеспечение прав клиентов, отметил Чистюхин (цитаты по «Интерфаксу»). «Если мы говорим о маркетплейсе, то он действительно будет не про сверхприбыль, а как маленький семейный итальянский ресторан, который зарабатывает немного, но все клиенты довольны и приходят туда по 10 раз», — провел аналогию Чистюхин.
Зампред ЦБ также призвал профессиональных участников рынка создавать собственные маркетплейсы в случае, если они опасаются конкуренции с регулятором.
Маркетплейс — это система, объединяющая платформы для проведения финансовых сделок. ЦБ запускает такую площадку с 2019 г., она позволит гражданам дистанционно открывать вклады в банке, брать кредиты и приобретать страховые полисы. Пилотная программа стартует во втором квартале этого года.
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