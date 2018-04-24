Жителям Михайловска объявили о подорожании проезда

В конце мая проезд в общественном транспорте Михайловска подорожает, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Первыми подорожают поездки по маршруту № 1. С 23 мая тариф составит 20 рублей. С 25 мая столько же будет стоить проезд по маршрутам № 6, № 8, № 9.

С 27 мая до 20 рублей поднимется тариф на автобусах с номерами 2 и 10.

С 29 мая на столько же вырастет тариф на проезд по маршрутам № 3 и № 7. Проезд в автобусах под № 5 с 29 мая по Михайловску будет стоить 20 рублей, а до Ж/К «Радуга» — 25 рублей.

Администрация города называет это подорожание «незначительным». Ранее проезд до ЖК «Радуга» составлял 21 рубль, то есть проезд подорожает на 19%.