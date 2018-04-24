Ещё
Концепцию развития молочной отрасли разработают в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

Концепцию развития молочной отрасли разработают в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 32 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют разработать концепцию развития молочной отрасли. Об этом, подводя итоги 2017 года на расширенном заседании Госсовета, рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Он отметил, что из-за снижения закупочных цен на молоко, рынок продолжает лихорадить. «Мы продолжаем поиск решений. Но время работает в целом против республики», — сообщил глава.
Бречалов дал время министру сельского хозяйства Ольге Абрамовой до конца недели, чтобы доложить о существующей ситуации и предложить меры по выходу из нее. Напомним, что в середине апреля средняя закупочная цена молока в Удмуртии составляла 19,51 рублей за 1 кг.
ИА «Сусанин»: последние новости
80 млн рублей позволит сэкономить Воткинску контракт на энергосбережение В Глазове открылись мобильные пункты по изготовлению транспарантов для акции «Бессмертный полк» «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором в сфере оборота ТКО в Удмуртии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах153
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой189
Скончался Геннадий Леонов
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Украина объявила России речную блокаду201
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение