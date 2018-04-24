Концепцию развития молочной отрасли разработают в Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют разработать концепцию развития молочной отрасли. Об этом, подводя итоги 2017 года на расширенном заседании Госсовета, рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Он отметил, что из-за снижения закупочных цен на молоко, рынок продолжает лихорадить. «Мы продолжаем поиск решений. Но время работает в целом против республики», — сообщил глава.
Бречалов дал время министру сельского хозяйства Ольге Абрамовой до конца недели, чтобы доложить о существующей ситуации и предложить меры по выходу из нее. Напомним, что в середине апреля средняя закупочная цена молока в Удмуртии составляла 19,51 рублей за 1 кг.