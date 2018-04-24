Концепцию развития молочной отрасли разработают в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии планируют разработать концепцию развития молочной отрасли. Об этом, подводя итоги 2017 года на расширенном заседании Госсовета, рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

Он отметил, что из-за снижения закупочных цен на молоко, рынок продолжает лихорадить. «Мы продолжаем поиск решений. Но время работает в целом против республики», — сообщил глава.