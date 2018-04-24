Алюминиевый шарик сдулся, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Главное событие вчерашнего дня плавно перетекло из экономической сферы в политическую и потом больно ударило дубиной опять по экономике. Здесь собственно речь идет о рынке алюминия, который вчера обвалился более чем на 7% из-за ранее введенных и теперь возможно в скором времени отменных санкций против Русала , что в свою очередь повлекло за собой обвал акций Alcoa (AA, -13.51%). По касательной это затронуло и другие промышленные металлы и прежде всего рынок меди. Но все же падение котировок акций меднорудной компании Freeport — McMoRan (FCX, -2,84%) оказалось гораздо менее эпичным, чем обвал акций Alcoa. Вот такая вот у нас нестабильная политическая обстановка! Так что, забудьте об экономике и следите за руками Трампа, вернее не руками, а твитами.

Если же исключить вчерашнюю историю с алюминием, то ситуация на рынке была абсолютно спокойной. На отраслевом уровне вообще мало что изменилось. Максимальный рост наблюдался в акциях компаний, работающих в сфере здравоохранения и электроэнергетики, и составил аж (!) 0,1%. А максимальное падение было в акциях технологических компаний, которые последние несколько дней находятся под прессом продавцов, судя по всему фиксирующих прибыль. Но и в этом случае снижение в среднем оказалось мизерным — всего 0,3%.

Из каких-то интересных идей по итогам вчерашнего дня можно, пожалуй, отметить явно повышенный спрос в акциях таких значимых для военно-промышленного комплекса компаний, как Lockheed-Martin (LMT, +1,88%) и General Dynamics (GD, +1,28%). Спрос этот скорее всего связан с ожиданием выхода хорошей отчетности, которая должна появиться по LMT сегодня еще до начала торгов, а по второй — также в первой половине дня.

Также явно под выход отчетности усиленно покупали вчера и акции телекоммуникационного гиганта Verizon Communicatuon (VZ, +1,59%).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что политика политикой, но все же экономика превыше всего, и участники рынка сейчас конечно же в первую очередь следят за выходом отчетности отдельных компаний и пытаюсь извлечь из этого максимальную прибыль. Правда, не всегда это получается — все же общий, достаточно нервный и неопределенный внешний фон сильно давит сейчас на психику участников рынка. Так, ярким свидетельством этому явилась вчера отчетность от одного из безусловных лидеров технологического сектора — компании Alphabet (GOOGL, -0,33%). Хорошая отчетность от этой компании, вышедшая по окончанию торгов не произвела на инвесторов никакого впечатления, и котировки Google лишь чуть-чуть дернулись вверх в пределах 0,5 процента и дальше не пошли. Наверное, в нынешних условиях надо радоваться хотя бы тому, что они не упали!

Ожидания рынка 24 апреля

Испуг из-за роста доходности трежерей, которая вчера вдруг достаточно уверенно двинулась к отметке в 3% годовых по 10-летним казначейским облигациям, вроде бы прошел после того, как ближе к вечеру наметился некоторый откат. И поэтому сегодня все внимание будет сосредоточено на выходящей квартальной отчетности. А с этой точки зрения сегодняшний день можно назвать большим днем Доу.

Еще до начала торгов выйдет отчетность от 6 компаний, входящих в индекс Dow Jones (DJIA-30). Это отчетность от военно-промышленного гиганта United Technologies (UTX), промышленной корпорации Caterpillar (CAT) , технологических 3M (MMM) и Verizon Communications (VZ), а также от Coca-Cola (KO) и Travellers (TRV). Как видим, получился этакий джентльменский набор на любой вкус и цвет. Вот и посмотрим сегодня, кто чего стоит и как идут дела у столпов американской экономики.

Общий фон сегодня вполне благоприятный. Азиатские рынки закрылись в уверенном плюсе. Особенно старались китайцы — их индекс Shanghai Composite вырос сегодня почти на 2%. Основной фактор, позволивший так вырасти китайцам, это обещания китайского правительства принять в самое ближайшее время дополнительные меры для «более глубокого развития экономических и рыночных реформ».

Что касается европейских рынков, то там хоть рост и не такой бурный, но все же — именно рост. Так, немецкий DAX вырос к полудню мск на 0,37%, а британский FTSE — 100 — на 0,31%. Нефть с утра умудрилась сделать кульбит — сначала ушла вниз более чем на 1%, а потом через 2 часа фактически вернулась на оставленные рубежи и к полудню торгуется вблизи нулевых отметок. Там же стоят и фьючерсы на основные американские индексы. И вряд ли они сдвинуться до тех пока не появятся данные по отчетности от выше перечисленных компаний. А поскольку ожидания аналитиков по выходящей отчетности в целом весьма позитивны, то можно ожидать, что если так и случится, то это реально поддержит рынок. Так что можно надеяться, что сегодня мы увидим в итоге небольшой рост в пределах 0,5%.