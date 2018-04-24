Медведев одобрил обновленную дорожную карту Автонет НТИ

Президиум совета по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Дмитрия Медведева одобрил сегодня, 24 апреля, обновленную дорожную карту Национальной технологической инициативы (НТИ) по развитию рынка услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей — «Автонет». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

«Сегодня мы актуализируем дорожную карту «Автонет». Она должна сосредоточиться не только на беспилотных технологиях в автопроме, хотя это важно и это действительно будущее, но и помогать создавать новый рынок услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей, инфраструктуры, — отметил председатель правительства. — «Автонет» должен позволить создать среду, где будут рождаться новые продукты и услуги в системе мониторинга транспорта, удаленной диагностики, навигации, помощи водителям, кибербезопасности, и некоторые другие задачи решать».

В «дорожную карту» входят три основных направления: транспортно-логистические услуги; телематические транспортные и информационные системы; интеллектуальная городская мобильность. Согласно документу, к 2035 году пять компаний из РФ, работающих в этих сегментах, должны войти в топ-100 в мире по объему продаж. Доля компаний — участниц рынка «Автонет» на мировом рынке должна составить 9,2%, что равно 1,1 трлн долларов. Объем экспорта компаний «Автонет» вырастет с 1,4 млрд долларов в 2017 году до 241,6 млрд долларов. Планируется, что к 2035 году количество проектов, направленных на разработку технологических решений для рынка «Автонет» НТИ, увеличится с 18 (2020 год) до 46, а количество проектов, использующих инновации (новые технологические решения, бизнес-модели, способы продвижения и продаж, новые системы управления и проч.) — с 12 до 56.

Совет по модернизации экономики и инновационному развитию при Президенте Российской Федерации на данный момент одобрил восемь «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (НТИ) по развитию рынков «Аэронет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет», «Энерджинет», «Хелснет», «Технет», кружковое движение.