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Открывшаяся лаборатория ветсанэкспертизы на Велозаводском рынке полностью оснащена оборудованием
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Открывшаяся лаборатория ветсанэкспертизы на Велозаводском рынке полностью оснащена оборудованием 

Префектура Юго-Восточного административного округа 53 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Недавно открывшаяся после реконструкции лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на Велозаводском рынке возобновила свою работу.
Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства города, «лаборатория в полном объеме оснащена всем необходимым оборудованием, приборами и инструментами для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы реализуемой на рынке продукции животного и растительного происхождения в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей».
Данная лаборатория проводит экспертизу товара, реализуемого на рынке, и не допускает к реализации опасной в ветеринарном отношении продукции. И покупатель имеет право потребовать от продавца заключение о прохождении проверки товара в лаборатории.
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