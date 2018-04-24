Открывшаяся лаборатория ветсанэкспертизы на Велозаводском рынке полностью оснащена оборудованием

Недавно открывшаяся после реконструкции лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на Велозаводском рынке возобновила свою работу.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства города, «лаборатория в полном объеме оснащена всем необходимым оборудованием, приборами и инструментами для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы реализуемой на рынке продукции животного и растительного происхождения в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей».

Данная лаборатория проводит экспертизу товара, реализуемого на рынке, и не допускает к реализации опасной в ветеринарном отношении продукции. И покупатель имеет право потребовать от продавца заключение о прохождении проверки товара в лаборатории.