В акции «Бессмертный полк» в Москве могут принять участие до 1 млн человек

По данным МВД, в прошлом году в акции участвовали 850 млн человек

«Волонтеры Победы» подали заявку на проведение в Москве акции «Бессмертный полк», в которой могут принять участие до одного миллиона человек, сообшает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

«Документ гласит, что шествие направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. В 2018 году в Москве планируется участие до 1 млн человек», — отмечается в сообщении.

Сбор участников акции начнется у метро «Динамо» в 12:00. В 15:00 начнется шествие, которое пройдет через Красную площадь, а затем разделится на две части. Завершится акция в 19:00.