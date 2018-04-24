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В акции «Бессмертный полк» в Москве могут принять участие до 1 млн человек
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В акции «Бессмертный полк» в Москве могут принять участие до 1 млн человек 

Аргументы и Факты 57 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
По данным МВД, в прошлом году в акции участвовали 850 млн человек
«Волонтеры Победы» подали заявку на проведение в Москве акции «Бессмертный полк», в которой могут принять участие до одного миллиона человек, сообшает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.
«Документ гласит, что шествие направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. В 2018 году в Москве планируется участие до 1 млн человек», — отмечается в сообщении.
Сбор участников акции начнется у метро «Динамо» в 12:00. В 15:00 начнется шествие, которое пройдет через Красную площадь, а затем разделится на две части. Завершится акция в 19:00.
По данным МВД, в прошлом году в шествии «Бессмертного полка» участвовали 850 млн человек в Москве и почти восемь миллионов человек по всей России.
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