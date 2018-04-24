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В Воронеже волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки
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В Воронеже волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки 

Вести Воронеж 34 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Акция будет действовать пять дней. Молодёжная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Воронеже в 11:00 вторника, 24 апреля, сообщила пресс-служба мэрии. В преддверии Дня Победы волонтёры бесплатно начали раздавать горожанам ленточки. Добровольцы стоят у Никитинской библиотеки, у областного молодёжного центра, у кинотеатра «Пролетарий», у мемориального комплекса «Памятник Славы» и у Музея-диорамы. Акция не ограничится одним днём. Бесплатно получить праздничную символику воронежцы смогут 26 и 27 апреля, а затем 3, 4 и 8 мая. Адреса, по которым будут раздавать ленточки, можно найти здесь. В проведение акции в Воронеже примут участие более 30 образовательных учреждений. Школьники и представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» раздадут более 14 тыс. георгиевских ленточек. «Георгиевская ленточка» — общероссийская акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы. Акция проходит ежегодно с 2005 года. Черно-оранжевые цвета ленточки символизируют военную доблесть и славу, а также память и уважение к павшим на войне. Ленту крепят на левую сторону одежды на уровне сердца. В 2015 году к 70-летию Победы волонтеры акции «Георгиевская ленточка» в Воронеже раздали 25 тыс. ленточек во всех районах города, в 2016 — 4,5 тыс. ленточек, а в 2017-м — около 12 тыс. Дарья Крымова
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