Показатель обеспеченности жителей торговыми площадями вырос в Подмосковье за год на 2,7%

Показатель обеспеченности жителей Подмосковья торговыми площадями вырос в 2017 году на 2,7% и составил почти 1,5 тыс. квадратных метров на 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Обеспеченность населения Московской области площадью торговых объектов по итогам 2017 года составила 1475,6 квадратных метра на 1 тыс. человек, по сравнению с 1436,3 квадратных метра в 2016 году», — следует из сообщения.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, в рамках реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017–2021 годы в 2017 году с использованием частных инвестиций в Московской области введено более 430 тыс. квадратных метров новых торговых площадей.

По его словам, из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 23 млрд руб.