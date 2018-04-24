Первая польская Барби сделала десятки операций, чтобы стать похожей на куклу

Анелла Ан — модель и архитектор, живущая в польском городе Познань , так хотела стать Барби, что не остановилась не перед чем, на пути к мечте. В нее Анеллу отделяли 42 тысяч долларов и далеко не одно вмешательство пластического хирурга.

«Это произошло очень спонтанно, и это не было запланировано» — сказала Анелла на вопрос о том, была ли это изначально ее цель.

По ее словам, сначала она решила просто увеличить грудь. Идеи же дальшейних перевоплощений пришли сами-собой. Тем не менее, она утверждает, что ее крошечная талия естественна.

Говоря о своем уникальном облике, Анелла признается: «Мне нравятся странные и неповторимые вещи, может быть, потому, что я сама странная».