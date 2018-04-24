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Первая польская Барби сделала десятки операций, чтобы стать похожей на куклу
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Первая польская Барби сделала десятки операций, чтобы стать похожей на куклу 

Trendymen 41 минуту назад
Фото: Trendymen
Анелла Ан — модель и архитектор, живущая в польском городе Познань, так хотела стать Барби, что не остановилась не перед чем, на пути к мечте. В нее Анеллу отделяли 42 тысяч долларов и далеко не одно вмешательство пластического хирурга.
«Это произошло очень спонтанно, и это не было запланировано» — сказала Анелла на вопрос о том, была ли это изначально ее цель.
По ее словам, сначала она решила просто увеличить грудь. Идеи же дальшейних перевоплощений пришли сами-собой. Тем не менее, она утверждает, что ее крошечная талия естественна.
Говоря о своем уникальном облике, Анелла признается: «Мне нравятся странные и неповторимые вещи, может быть, потому, что я сама странная».
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