Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, обувной и легкой промышленности и инвестиционных трастов.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share подешевел на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Lake House Printers and Publishers PLC (CM:LPRT), которые подорожали на 26,90 п. (25,00%), закрывшись на отметке в 134,50. Котировки SMB Leasing PLC (CM:SEMB) выросли на 0,1000 п. (16,67%), завершив торги на уровне 0,7000. Бумаги Lankem Ceylon PLC (CM:LCEY) выросли в цене на 6,00 п. (15,58%), закрывшись на отметке 44,50.

Лидерами падения стали акции Anilana Hotels &Properties Ltd (CM:ANIL), цена которых упала на 0,100 п. (8,33%), завершив сессию на отметке 1,100. Акции Browns Beach Hotels PLC (CM:BBH) поднялись на 1,40 п. (8,19%), закрывшись на уровне 15,70, а Capital Alliance Finance PLC (CM:CAFL) снизились в цене на 3,10 п. (7,81%) и завершили торги на отметке 36,60.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (87) превысило количество закрывшихся в минусе (62), а котировки 63 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,54%, или 0,37, достигнув отметки $68,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,73%, или 0,54, до $74,54 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,17%, или 2,30, до отметки $1.325,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,05% до 219,975, а котировки USD/LKR упали на 0,03%, достигнув отметки 157,660.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 90,93.