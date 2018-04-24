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Овощи и фрукты дешевеют в Нижнем Новгороде
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Овощи и фрукты дешевеют в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Цены на плодоовощную продукцию начали снижаться в Нижнем Новгороде. В частности, картофель, капуста и мытая морковь стали дешевле, чем в марте. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 24 апреля.
По ее словам, цены на свежий картофель снизились почти на 15%, старый же стал дешевле на 0,36%. Белокочанная капуста стала стоить на 3% меньше, мытая морковь — на 0,04%. В то же время, отмечается рост цен на лук, который подорожал за месяц на 6,7%. Яблоки стали стоить 85,3 рубля за килограмм, что почти на 2% больше, чем в марте. В то же время когда-то считавшиеся экзотическими для россиян фрукты — мандарины и бананы — подешевели на 11% и 19% соответственно.
Специалисты связывают такое колебание цен с сезонными явлениями, так как подобная динамика наблюдается каждый год.
«Мы понимаем, что старый урожай заканчивается. Если вспомнить прошлогоднюю ситуацию, то повышение цен на овощи и фрукты имело место быть как раз в конце апреля. Оно продолжалось не так долго — до июня, когда подоспел новый урожай. Но в прошлом году из-за погодных условий мы получили его позднее. Поэтому и цены стали снижаться в июне. Когда на рынке появится новый урожай, они пойдут на убыль», — пояснила Григорян.
Она также отметила, что снижение цен покупатели видят уже сейчас, когда на прилавках появился свежий картофель. В апреле он стал дешевле, чем в марте. В дальнейшем цены на фрукты и овощи продолжат уменьшаться.
Напомним, в марте отмечался рост цен на плодоовощную продукцию.
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