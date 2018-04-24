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В Печатниках прошли работы по высадке деревьев
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В Печатниках прошли работы по высадке деревьев 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Информация об этом появилась в официальной группе молодежной палаты района Печатники (МП), члены которой стали активистами «зеленой» акции.
«Вооружившись энтузиазмом, садовым инвентарем и саженцами, управа района Печатники совместно с ГБУ КСЦ «Печатники» и членами молодежной палаты района Печатники поддержали прекрасную инициативу. Плечом к плечу, совместно с жителями района, мы сделали большой шаг на пути к благоустройству нашего любимого города и района», — говорится в сообщении.
Акция «Миллион деревьев» — крупнейшая программа озеленения столицы. (то)
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