В Печатниках прошли работы по высадке деревьев

Информация об этом появилась в официальной группе молодежной палаты района Печатники (МП), члены которой стали активистами «зеленой» акции.

«Вооружившись энтузиазмом, садовым инвентарем и саженцами, управа района Печатники совместно с ГБУ КСЦ «Печатники» и членами молодежной палаты района Печатники поддержали прекрасную инициативу. Плечом к плечу, совместно с жителями района, мы сделали большой шаг на пути к благоустройству нашего любимого города и района», — говорится в сообщении.

Акция «Миллион деревьев» — крупнейшая программа озеленения столицы. (то)