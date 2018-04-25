Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 2,40%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, потребительской промышленности и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite снизился на 2,40%, достигнув 3-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Kobexindo Tractors Tbk (JK:KOBX), которые подорожали на 65,0 п. (34,39%), закрывшись на отметке в 254,00. Котировки Mahaka Media Tbk (JK:ABBA) выросли на 17,0 п. (26,56%), завершив торги на уровне 81,0. Бумаги Hotel Sahid Jaya Tbk (JK:SHID) выросли в цене на 240,00 п. (18,32%), закрывшись на отметке 1.550,000.

Лидерами падения стали акции Lippo Securities Tbk (JK:LPPS), цена которых упала на 22,00 п. (15,17%), завершив сессию на отметке 123,00. Акции Cita Mineral Investindo Tbk PT (JK:CITA) поднялись на 100,000 п. (14,29%), закрывшись на уровне 600,00, а Duta Pertiwi Nusantara Tbk (JK:DPNS) снизились в цене на 62,00 п. (13,78%) и завершили торги на отметке 388,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (303) превысило количество закрывшихся в плюсе (92), а котировки 89 акций практически не изменились.

Котировки акций Hotel Sahid Jaya Tbk (JK:SHID) выросли до исторического максимума, повысившись на 18,32%, 240,00 п., и завершили торги на отметке 1.550,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,16%, или 0,11, достигнув отметки $67,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $73,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,54%, или 7,20, до отметки $1.325,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,26% до 13.916,5, а котировки AUD/IDR упали на 0,25%, достигнув отметки 10.533,00.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,23% до 90,77.