Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 1,24%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительской промышленности, производства и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite подешевел на 1,24%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Lippo Securities Tbk (JK:LPPS), которые подорожали на 37,0 п. (34,26%), закрывшись на отметке в 145,00. Котировки Protech Mitra Perkasa Tbk PT (JK:OASA) выросли на 62,0 п. (25,00%), завершив торги на уровне 310,00. Бумаги Primarindo Asia Infrastructure Tbk PT (JK:BIMA) выросли в цене на 21,0 п. (21,65%), закрывшись на отметке 118,00.

Лидерами падения стали акции Bukit Uluwatu Villa Tbk (JK:BUVA), цена которых упала на 111,000 п. (18,97%), завершив сессию на отметке 474,00. Акции Indah Prakasa Sentosa PT Tbk (JK:INPS) поднялись на 450,000 п. (17,31%), закрывшись на уровне 2.150,000, а Kedawung Setia Industrial Tbk (JK:KDSI) снизились в цене на 100,000 п. (9,90%) и завершили торги на отметке 910,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (254) превысило количество закрывшихся в плюсе (125), а котировки 108 акций практически не изменились.

Котировки акций Lippo Securities Tbk (JK:LPPS) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 34,26%, 37,0 п., и завершили торги на отметке 145,00. Котировки акций Primarindo Asia Infrastructure Tbk PT (JK:BIMA) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 21,65%, 21,0 п., и завершили торги на отметке 118,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,55%, или 0,38, достигнув отметки $69,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,28%, или 0,21, до $74,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,39%, или 5,20, до отметки $1.329,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR снизилась на 0,65% до 13.879,0, а котировки AUD/IDR повысились на 0,24%, достигнув отметки 10.587,50.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 90,66.