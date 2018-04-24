Акция «Лес Победы» пройдет в Балашихе на 14 площадках

Жители Балашихи смогут высадить деревья и кустарники на 14 площадках во время акции «Лес Победы» 12 мая, сообщил глава Балашихи Сергей Юров

В городе планируется высадить более тысячи деревьев. Участники акции смогут посадить сеянцы плодовых деревьев, сосны, липы, клена, каштана, дуба, а также кустарники спиреи и пузыреплодника.

12 мая Балашиха присоединится к областной акции «Лес Победы». Будем высаживать деревья и кустарники на 14 площадках, в том числе во дворах, парках, скверах. Центральными точками станут парк «Пехорка» и Пестовский парк

— Сергей Юров.

Деревья также будут сажать на территории Кучинского участкового лесничества в районе станции Железнодорожная. Там будет высажено около 25 тысяч сеянцев сосны. Площадь посадки составит шесть гектаров, отметил Юров.

Для проведения акции администрацией городского округа подготовлена сувенирная продукция. В местах посадки деревьев будут дежурить полиция, пожарная служба, скорая помощь. Также будет организована работа полевой кухни.

«Лес Победы» —

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