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Акция «Лес Победы» пройдет в Балашихе на 14 площадках
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Акция «Лес Победы» пройдет в Балашихе на 14 площадках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жители Балашихи смогут высадить деревья и кустарники на 14 площадках во время акции «Лес Победы» 12 мая, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
В городе планируется высадить более тысячи деревьев. Участники акции смогут посадить сеянцы плодовых деревьев, сосны, липы, клена, каштана, дуба, а также кустарники спиреи и пузыреплодника.
12 мая Балашиха присоединится к областной акции «Лес Победы». Будем высаживать деревья и кустарники на 14 площадках, в том числе во дворах, парках, скверах. Центральными точками станут парк «Пехорка» и Пестовский парк
— Сергей Юров.
Деревья также будут сажать на территории Кучинского участкового лесничества в районе станции Железнодорожная. Там будет высажено около 25 тысяч сеянцев сосны. Площадь посадки составит шесть гектаров, отметил Юров.
Для проведения акции администрацией городского округа подготовлена сувенирная продукция. В местах посадки деревьев будут дежурить полиция, пожарная служба, скорая помощь. Также будет организована работа полевой кухни.
«Лес Победы» —
эколого-патриотический
проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны жителях СССР. В честь каждого из 27 миллионов предполагается высадить в разных частях России именное дерево. Проект реализуется с 2014 года.
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