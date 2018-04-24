Греф: криптовалюту еще нельзя причислить к меняющим жизнь технологиям

"Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи как криптовалюта — это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь", — отметил Греф.

Он назвал искусственный интеллект «новым электричеством», «драйвером экспоненциального роста». «Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи», — обратил внимание экономист.