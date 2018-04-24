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Греф: криптовалюту еще нельзя причислить к меняющим жизнь технологиям
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Греф: криптовалюту еще нельзя причислить к меняющим жизнь технологиям 

ТАСС 2 часа назад
КИШИНЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Сбербанка РФ Герман Греф назвал криптовалюту недозрелой и переоцененной технологией. Об этом он заявил во вторник на своей публичной лекции «Технологические тренды и факторы опережающего развития» в Кишиневе.
"Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи как криптовалюта — это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь", — отметил Греф.
Он назвал искусственный интеллект «новым электричеством», «драйвером экспоненциального роста». «Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи», — обратил внимание экономист.
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