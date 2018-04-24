Мототаксисты Индонезии вышли на акцию протеста

В столице Индонезии Джакарте , при поддержке других крупных городов страны, на массовую акцию протесты вышли водители мотоциклетных такси.

Они недовольны, в первую очередь, низкими тарифами в системах заказов такси онлайн — а именно через такие системы сейчас осуществляется большинство заказов. Сотни бастующих с флагами перекрыли движение у здания парламента.

Большинство вышедших на манифестацию мототаксистов работают на старт-апы Grab и Go-Jek. Водители призвали к более жесткому контролю над крупнейшими в Юго-Восточной Азии компаниями подобного толка, объединяющими водителей и потенциальных пассажиров.

Демонстранты потребовали установки более высоких тарифов и признания онлайн-компаний мото-такси «частью национальной транспортной системы», что позволит водителям получать юридическую и социальную защиту.

Стартапы Grab ( Малайзия ) и Go-Jek (Индонезия), а также ряд других, менее крупных, завязли в ценовых войнах в попытке поставить рынок под свой контроль — отсюда демпинговые цены за поездки, как автомобильные, так и мотоциклетные.

Сами пилоты мототакси хотят, чтобы сервисы сохраняли тарифы на стандартном уровне — от 3 до 4 тысяч рупий за километр (0,22, -0,29 доллара).

Министерство транспорта Индонезии планирует принять меры, в частности, начать классифицировать эти компании именно как транспортные, а не как технологичные, как сейчас, что означает, что они будут подчиняться тем же требованиям, что и обычные таксомоторные и автобусные компании.