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Мототаксисты Индонезии вышли на акцию протеста
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Мототаксисты Индонезии вышли на акцию протеста 

Motonews.ru 2 часа назад
Фото: Motonews.ru
В столице Индонезии Джакарте, при поддержке других крупных городов страны, на массовую акцию протесты вышли водители мотоциклетных такси.
Они недовольны, в первую очередь, низкими тарифами в системах заказов такси онлайн — а именно через такие системы сейчас осуществляется большинство заказов. Сотни бастующих с флагами перекрыли движение у здания парламента.
Большинство вышедших на манифестацию мототаксистов работают на старт-апы Grab и Go-Jek. Водители призвали к более жесткому контролю над крупнейшими в Юго-Восточной Азии компаниями подобного толка, объединяющими водителей и потенциальных пассажиров.
Демонстранты потребовали установки более высоких тарифов и признания онлайн-компаний мото-такси «частью национальной транспортной системы», что позволит водителям получать юридическую и социальную защиту.
Стартапы Grab (Малайзия) и Go-Jek (Индонезия), а также ряд других, менее крупных, завязли в ценовых войнах в попытке поставить рынок под свой контроль — отсюда демпинговые цены за поездки, как автомобильные, так и мотоциклетные.
Сами пилоты мототакси хотят, чтобы сервисы сохраняли тарифы на стандартном уровне — от 3 до 4 тысяч рупий за километр (0,22, -0,29 доллара).
Министерство транспорта Индонезии планирует принять меры, в частности, начать классифицировать эти компании именно как транспортные, а не как технологичные, как сейчас, что означает, что они будут подчиняться тем же требованиям, что и обычные таксомоторные и автобусные компании.
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