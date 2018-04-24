Мосбиржа начинает торги фьючерсами на нефть США

Мосбиржа объявила о начале торгов фьючерсными контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil и маржируемыми опционами на них.

Торги начнутся с 25 апреля и призваны расширить возможности инвестирования российских участников рынка, их клиентов в глобальные товарные инструменты.

"За последние два года товарные деривативы вышли на лидирующие позиции на срочном рынке Московской биржи. Запуск деривативов на нефть Light Sweet Crude Oil создаёт дополнительные возможности для хеджеров и арбитражеров и является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам", — комментирует управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet Crude Oil является расчетным, котировки осуществляются в долларах США за баррель, лот контракта равен 10 баррелям, краткий код CL-MM. ГГ. К торгам будут допущены шесть серий фьючерсов и две серии опционов. Дополнительная информация размещена на сайте Московской биржи.

Нефть марки Light Sweet Crude Oil добывается в США (штат Техас) — это один из самых популярных сортов сырой нефти, является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире. Цена на нефть влияет на цену многих других активов, включая акции, облигации, валюты и даже другие товары.

В товарной секции срочного рынка Московской биржи уже торгуются контракты на нефть марки Brent, на драгметаллы (золото, серебро, платина, палладий), на медь и сахар-сырец. Объем торгов в секции товарных фьючерсов увеличивается третий год подряд: в 2017 г. рост составил 6,9% до 16,28 трлн руб.