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Глава Ассоциации предприятий нефтепродуктов: Татарстанцы стали экономить на бензине
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Глава Ассоциации предприятий нефтепродуктов: Татарстанцы стали экономить на бензине 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов заявил, что средний чек на бензин в Татарстане упал на 10-15 процентов. Сулейманов делает вывод, что татарстанцы стали экономить на топливе. Если раньше заправлялись на 500 на 1000 рублей, то сейчас средняя сумма чека составляет 300 рублей, говорит Ирек Сулейманов в интервью «Событиям». Эксперт считает, что в Татарстане, в целом, наблюдается снижение покупательской способности, и топливный рынок — часть общего явления. Кстати, ранее Ирек Сулейманов обратился к председателю рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты в Татарстане Роберту Гилязиеву в связи с ростом оптовых цен на нефтепродукты в марте 2018 года. Сулейманов говорил, что такой рост снижает торговую наценку, в результате чего торговать нефтепродуктами в розницу в Татарстане приходится себе в убыток. Сулейманов предложил резко повысить цены на бензин. Впрочем, несколько дней назад рост, действительно, был отмечен. Хоть и не такой большой, как просил Сулейманов.
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