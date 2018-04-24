В Тюмени на пять рублей подорожала парковка

Тюмени изменили цены на парковку. Час стоянки на платном паркинге теперь стоит дороже. Цену изменили сегодня, 24 апреля.

— Стоимость выросла на пять рублей — до 35 рублей, — сообщается в постановлении администрации Тюмени.

Решение о повышении цены приняли вчера, 23 апреля. Оно уже вступило в силу.

В городе действует несколько зон платной парковки. Придорожная парковка на улице Герцена рассчитана на 28 машин, на улице Ленина — на 182 автомобиля. В начале апреля на улице Герцена (нечетная сторона от Дзержинского до Челюскинцев) тоже ввели платный режим. Здесь 34 машиноместа.