Обзор индексов: MSCI CEEMEA — прогноз результатов майского пересмотра, — Аналитики ВТБ Капитал

14 мая в 23:00 по центральноевропейскому времени MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индексов. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 31 мая. Решения о включении и исключении акций будут приниматься на основе цен по состоянию на один из последних десяти торговых дней апреля (17–30 апреля). Исторически в подавляющем большинстве случаев использовались цены первых пяти из этих дней (т.е. 17–23 апреля), и, таким образом, мы уже сейчас можем сделать некоторые выводы. Единственным кандидатом на включение в индекс MSCI Russia является FIVE.