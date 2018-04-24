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Обзор индексов: MSCI CEEMEA — прогноз результатов майского пересмотра, — Аналитики ВТБ Капитал
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Обзор индексов: MSCI CEEMEA — прогноз результатов майского пересмотра, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 47 минут назад
Фото: Прайм
14 мая в 23:00 по центральноевропейскому времени MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индексов. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 31 мая. Решения о включении и исключении акций будут приниматься на основе цен по состоянию на один из последних десяти торговых дней апреля (17–30 апреля). Исторически в подавляющем большинстве случаев использовались цены первых пяти из этих дней (т.е. 17–23 апреля), и, таким образом, мы уже сейчас можем сделать некоторые выводы. Единственным кандидатом на включение в индекс MSCI Russia является FIVE.
Мы по-прежнему считаем, что FIVE RX будет включен в индекс. После того как в результате недавней коррекции и расширения санкций шансы MFON RX и RUAL на включение оказались близки к нулю, FIVE RX остался единственным кандидатом. Мы также по-прежнему ожидаем увеличения веса акций HYDR в индексе и не исключаем возможности увеличения веса IRAO. Последнее может произойти в мае или августе, в зависимости от того, как MSCI будет трактовать недавнее размещение.
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