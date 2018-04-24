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В Севастополе стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
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В Севастополе стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в центре Севастополе возле вечного огня состоялся торжественный старт ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Акция, приуроченная ко Дню Победы, проходит в Севастополе с 2007 года. Сотни волонтеров в рамках акции раздадут севастопольцам георгиевские ленты, ставшей символом победы над фашизмом.
«Георгиевская лента — это символ русского воинства, это знак в последние годы Русской весны, — обратился к волонтерам и ветеранам с приветственным словом заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов. — Для Севастополя это символ национально-освободительного движения. И севастопольцы очень хорошо понимают, с чем в новейшей истории связан этот символ».
Организатор акции в Севастополе депутат Татьяна Щербакова также подчеркнула новое значение символа Победы в контексте борьбы Севастополя за свое самоопределение.
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