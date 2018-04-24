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В Москве волонтеры начали раздавать прохожим георгиевские ленточки
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В Москве волонтеры начали раздавать прохожим георгиевские ленточки 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
На Зубовском бульваре в Москве стартовала всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», передает во вторник корреспондент РИАМО.
Акция открылась экскурсией по уличной фотовыставке «Освобождение Европы», на которой представлены работы журналистов Совинформбюро. Экскурсию провел историк и публицист Петр Романов.
«Эти фотографии, они позволяют вспомнить какие-то детали и понять, как происходило на самом деле освобождение Европы. Вообще все это было очень по-разному: были разные обстоятельства, разные страны, разные по ожесточимости бои», — сказал Романов.
В рамках акции молодые ребята, в основном студенты вузов, раздают георгиевские ленточки прохожим и отвечают на их вопросы. Молодые люди участвуют в акции на добровольной основе.
«Мне кажется, что благодаря «Георгиевской ленточке» в Москве в 2005-2006 годах начало возрождаться волонтерское движение», — отметил заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.
В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит в Москве в 14-й раз. Волонтеры будут раздавать ленточки прохожим в центре Москвы. Всего в столице организовано десять пунктов проведения акции, в основном на Садовом кольце. Патриотическая акция завершится 9 мая.
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