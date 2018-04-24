В Москве волонтеры начали раздавать прохожим георгиевские ленточки

На Зубовском бульваре в Москве стартовала всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», передает во вторник корреспондент РИАМО

Акция открылась экскурсией по уличной фотовыставке «Освобождение Европы», на которой представлены работы журналистов Совинформбюро. Экскурсию провел историк и публицист Петр Романов

«Эти фотографии, они позволяют вспомнить какие-то детали и понять, как происходило на самом деле освобождение Европы. Вообще все это было очень по-разному: были разные обстоятельства, разные страны, разные по ожесточимости бои», — сказал Романов.

В рамках акции молодые ребята, в основном студенты вузов, раздают георгиевские ленточки прохожим и отвечают на их вопросы. Молодые люди участвуют в акции на добровольной основе.

«Мне кажется, что благодаря «Георгиевской ленточке» в Москве в 2005-2006 годах начало возрождаться волонтерское движение», — отметил заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов

В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит в Москве в 14-й раз. Волонтеры будут раздавать ленточки прохожим в центре Москвы. Всего в столице организовано десять пунктов проведения акции, в основном на Садовом кольце. Патриотическая акция завершится 9 мая.