Зарплаты дагестанцев вырастут на 15 процентов

Зарплаты дагестанцев вырастут на 15 процентовС мая 2018 года зарплаты дагестанцев вырастут на 13 — 15%, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на республиканское министерство финансов.

«Индексации зарплат бюджетников начались еще в прошлом году. Начиная с октября 2017 года уровень оплаты труда, по данным Росстата, рос по 7–8%. В этом году эксперты прогнозируют не менее 10% прибавки. Свою лепту внесет и ожидаемое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей. В результате оплата труда вырастет еще на 1,5–3%», — передает источник слова ведомства.

Ключевой вклад в прибавку заработной платы внесут «майские указы» Президента.