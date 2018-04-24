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Зарплаты дагестанцев вырастут на 15 процентов
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Зарплаты дагестанцев вырастут на 15 процентов 

Mirmol.ru 59 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Зарплаты дагестанцев вырастут на 15 процентовС мая 2018 года зарплаты дагестанцев вырастут на 13 — 15%, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на республиканское министерство финансов.
«Индексации зарплат бюджетников начались еще в прошлом году. Начиная с октября 2017 года уровень оплаты труда, по данным Росстата, рос по 7–8%. В этом году эксперты прогнозируют не менее 10% прибавки. Свою лепту внесет и ожидаемое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей. В результате оплата труда вырастет еще на 1,5–3%», — передает источник слова ведомства.
Ключевой вклад в прибавку заработной платы внесут «майские указы» Президента.
Средняя зарплата в Дагестане варьируется от 15 до 21 тысячи рублей.
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