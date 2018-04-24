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Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Челябинской области
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Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Акция «Георгиевская ленточка» стартует в ближайшие дни в Челябинской области, сообщают в региональном министерстве образования.
Раздача лент, ставших одним из символов Дня Победы, состоится в нескольких городах региона. 25 апреля волонтёры проведут акцию в Златоусте, 26 апреля — в Челябинске (с 14 до 15 часов на Кировке), 28 апреля — в Чебаркуле. Получить ленты смогут также жители Магнитогорска, Озёрска и Каслей.
«События военных лет вспоминают как самые страшные в истории всего мира, поэтому важно благодарить ветеранов за их подвиг! Акция «Георгиевская ленточка» — один из способов выражения общечеловеческой благодарности за мирное небо над нами», — отметил заместитель министра науки и образования Челябинской области Вадим Бобровский.
Напомним, раздача георгиевских ленточек в Челябинске состоится и в День Победы 9 мая. Подробная афиша праздничного дня — в нашем материале.
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