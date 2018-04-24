Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Челябинской области

Напомним, раздача георгиевских ленточек в Челябинске состоится и в День Победы 9 мая. Подробная афиша праздничного дня — в нашем материале.

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