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Власти Атланты потратили $2,6 млн противодействие вымогателей
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Власти Атланты потратили $2,6 млн противодействие вымогателей 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Власти города Атланты потратили более $2,6 млн на противодействие кибератакам вымогателей, которые в прошлом месяце нарушили работу муниципальных учреждений. Напомним, что злоумышленники, использовавшие в своих атаках программу-вымогателя SamSam, требовали около 50 000 долларов в биткоинах.
Должностные лица не уточнили, заплатили ли они выкуп, однако есть предположение, что у них не было другого выхода, так как киберпреступники отлично позаботились о своей безопасности и быстро организовали удобный способ оплаты.
Исходя из того, что восстановление информации своими силами в таких случаях всегда выходит более накладным делом, чем просто оплата требуемого выкупа, можно предположить, к чему в итоге склонились власти города.
Между 22 и 2 апреля Департамент государственных закупок Атланты одобрил восемь срочных контрактов на общую сумму 2 667 328 долларов США. Основная часть расходов связана с реагированием на киберинциденты, дополнительным персоналом и экспертными знаниями в области инфраструктуры Microsoft Cloud.
Город также потратил 50 000 долларов на системы связи и управления в кризисных ситуациях от компании Edelman и 600 000 долларов на консалтинг по реагированию на инциденты от Ernst & Young.
«Полагаю, что власти Атланты правильно поступили», — говорит Крис Дюваль, старший директор The Chertoff Group. — «У нас был клиент частного сектора, относительно небольшая компания, которая получала около 60 миллионов долларов дохода, в результате они заплатили около 3,1 миллиона долларов после атаки вымогателя. Так что такие атаки могут дорого стоить предприятиям».
Напомним, в марте мы писали, что власти города Атланта в США стали жертвой кибератаки вымогателя. В опубликованной официальной учетной записью Twitter информации утверждается, что «в настоящее время наблюдаются перебои в работе различных клиентских приложений, в том числе тех, которые могут использоваться для оплаты счетов или доступа к судебной информации».
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