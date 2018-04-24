Власти Атланты потратили $2,6 млн противодействие вымогателей

Власти города Атланты потратили более $2,6 млн на противодействие кибератакам вымогателей, которые в прошлом месяце нарушили работу муниципальных учреждений. Напомним, что злоумышленники, использовавшие в своих атаках программу-вымогателя SamSam, требовали около 50 000 долларов в биткоинах.

Должностные лица не уточнили, заплатили ли они выкуп, однако есть предположение, что у них не было другого выхода, так как киберпреступники отлично позаботились о своей безопасности и быстро организовали удобный способ оплаты.

Исходя из того, что восстановление информации своими силами в таких случаях всегда выходит более накладным делом, чем просто оплата требуемого выкупа, можно предположить, к чему в итоге склонились власти города.

Между 22 и 2 апреля Департамент государственных закупок Атланты одобрил восемь срочных контрактов на общую сумму 2 667 328 долларов США. Основная часть расходов связана с реагированием на киберинциденты, дополнительным персоналом и экспертными знаниями в области инфраструктуры Microsoft Cloud.

Город также потратил 50 000 долларов на системы связи и управления в кризисных ситуациях от компании Edelman и 600 000 долларов на консалтинг по реагированию на инциденты от Ernst & Young.

«Полагаю, что власти Атланты правильно поступили», — говорит Крис Дюваль, старший директор The Chertoff Group. — «У нас был клиент частного сектора, относительно небольшая компания, которая получала около 60 миллионов долларов дохода, в результате они заплатили около 3,1 миллиона долларов после атаки вымогателя. Так что такие атаки могут дорого стоить предприятиям».