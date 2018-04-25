В Севастополе подорожает проезд на общественном транспорте

В настоящее время проводится согласование изменения тарифов на услуги ГУП «Севэлектроавтотранс» и ГУП «Севастопольский морской порт». Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на информацию регионального правительства.

Так, проезд на морском транспорте в катере за наличный расчет будет стоить 22 рубля, на пароме — 28 рублей. При оплате с помощью карты ЕГКС стоимость составит 20 рублей.

Кроме того, подорожает проезд на троллейбусе (18 рублей — за наличные, 14 рублей — ЕГКС). На автобуса проезд составит 18 рублей за наличные и 15 рублей ЕГКС.

Известно, что поднятие цен произойдет с 1 мая 2018 года.