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В Севастополе подорожает проезд на общественном транспорте
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В Севастополе подорожает проезд на общественном транспорте 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В настоящее время проводится согласование изменения тарифов на услуги ГУП «Севэлектроавтотранс» и ГУП «Севастопольский морской порт». Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на информацию регионального правительства.
Так, проезд на морском транспорте в катере за наличный расчет будет стоить 22 рубля, на пароме — 28 рублей. При оплате с помощью карты ЕГКС стоимость составит 20 рублей.
Кроме того, подорожает проезд на троллейбусе (18 рублей — за наличные, 14 рублей — ЕГКС). На автобуса проезд составит 18 рублей за наличные и 15 рублей ЕГКС.
Известно, что поднятие цен произойдет с 1 мая 2018 года.
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