И. Калина: Средняя зарплата московских учителей в январе-марте составила около 89 тыс. руб.

Средняя зарплата учителей в Москве в I квартале 2018 г. составила около 89 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина в рамках выездного заседания круглого стола Московской городской Думы на тему: «Возможности современного московского образования».

«Средняя зарплата за I квартал уже 89 с копейками тыс. руб., и есть зарплаты где-то в районе 110-115 тыс. руб., вижу в ведомостях и 120 тыс. руб.», — сказал И. Калина.

По его словам, почти все школы в Москве выполняют требования по нижней границе зарплаты учителей.

«У нас в 2018 г. нижняя граница учительской зарплаты мы договорились с директорами, что если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тыс. По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют», — добавил И. Калина.