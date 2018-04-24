В Москве запустят онлайн-сервис для подачи инвесторами заявок на объект до торгов

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы планируют в середине мая запустить на инвестиционном портале онлайн-сервис «Активный инвестор», на котором представители бизнеса смогут подать заявку на объекты до торгов. Об этом сообщил во вторник в рамках «Российской недели ГЧП» и. о. руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дмитрий Преснов

"Мы хотим запустить сервис «Активный инвестор», при котором все объекты — земельные участки, объекты капитального строительства, которые находятся в собственности города — будут экспонироваться на инвестиционном портале. Технически мы запустим этот сервис в середине мая текущего года, а дальше пойдет пополнение объектами, первые 70 объектов у нас, мы сейчас их забиваем, чтобы к июню можно было это посмотреть, как сервис будет работать", — сказал Преснов.

Он уточнил, что на сервисе будут указаны основные требования по объектам, при этом инвестор может обозначить ряд условий, которые он считает приемлемыми для себя. Кроме того, инвестор также сможет выбрать функционал объекта.

"Инвестор может подать заявку, в том числе как частную концессионную инициативу, и не дожидаясь, пока объект появится на площадке торгов, эта инициатива будет рассмотрена городом", — добавил Преснов.

Инвестиционный портал Москвы был запущен столичным правительством в 2014 году. Он направлен на создание благоприятной бизнес-среды, на экономию времени и удобство ведения бизнеса. Кроме того, иностранные инвесторы также могут им воспользоваться и при желании вложиться в инвестиционные проекты города или стартапов.

Функционал инвестиционного портала постоянно расширяется. Так, портал поддерживается на пяти иностранных языках: китайском, немецком, английском, арабском и испанском. В настоящее время наиболее востребованы такие его разделы, как «Торги», «Путеводитель инвестора» и «Интерактивная инвестиционная карта города», а также онлайн-сервисы, которых уже насчитывается 12.