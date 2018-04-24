Доля свободных офисов в «Москва-Сити» упала до исторического минимума

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. Доля свободных офисов в «Москва-Сити» сократилась до минимума за всю историю делового центра, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL.

По данным компании, вакантность офисов в «Москва-Сити» снизилась за первый квартал только на 1,1 процентных пункта. При этом именно на этом субрынке произошло наибольшее годовое сокращение показателя — 7,5 процентных пункта, до исторического минимума в 12,9%.

"Москва-Сити" стал очередным районом, где доля свободных площадей опустилась до рекордно низкого уровня. Так, в Центральном деловом районе вакантность уже в прошлом квартале оказалась минимальной с 2012 года, и этот показатель продолжает снижаться", — отмечается в сообщении.

По прогнозу экспертов JLL, учитывая тенденцию к децентрализации нового предложения, на ключевых московских субрынках доля свободных офисных площадей и дальше будет снижаться, а компаниям придется обращать внимание на локации за Садовым кольцом или ТТК.

В целом объем сделок аренды и покупки офисных площадей в Москве в первом квартале 2018 года достиг максимального уровня для начала года за последние пять лет — 312 тысяч квадратных метров. В сравнении с прошлогодним показателем объем спроса вырос на 87%, указывается в пресс-релизе.

Как отмечается в нем, лидерами в структуре спроса вместо традиционных банков и финансовых организаций стали торговые операторы, доля которых достигла 28%. На второе место вышел производственный сектор (20%).

В консалтинговой компании ожидают по итогам года увеличения спроса на офисном рынке Москвы до 1,4 миллиона квадратных метров. Также аналитики JLL прогнозируют, что совокупный объем ввода офисов в 2018 году составит 250 тысяч квадратных метров, что на 39% меньше показателя прошлого года. По данным компании, это станет новым историческим минимумом на офисном рынке Москвы.