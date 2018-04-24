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МКБ понизил ставки в рублях по вкладу «Все включено»
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МКБ понизил ставки в рублях по вкладу «Все включено» 

Банки.ру 1 час назад
Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладу «Все включено» в рублях на 0,25 процентного пункта.
«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») открывается под 5,75—6,75% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Все включено» (тарифный план «Накопительный») привлекается под 5,25—6,25% годовых. Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
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«Все включено» (тарифный план «Расчетный») можно оформить под 4,75—5,75% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма первоначального взноса — 1 тыс. рублей. Срок размещения средств составляет три, шесть месяцев или один год.
При открытии вклада онлайн или подключении пакета услуг процентная ставка увеличивается на 0,25 п. п.
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