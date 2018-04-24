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Жителям Балашихи бесплатно напечатают фотографии для акции «Бессмертный полк»
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Жителям Балашихи бесплатно напечатают фотографии для акции «Бессмертный полк» 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители Балашихи смогут бесплатно распечатать фотографии воевавших родственников для акции «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В этом году в День Победы в Балашихе, как и по всей стране, пройдет шествие «Бессмертного полка». Жители, желающие принять участие в акции, смогут бесплатной распечатать фотографии родных и изготовить плакаты в МФЦ города
Сергей Юров.
Он отметил, что в учреждение нужно приносить исходные фотографии высокого качества, чтобы там смогли разместить их на плакат размера А4. Чтобы распечатать фотографии, необходимо указать контактные данные и имя родственника, изображенного на фото. Заявку на изготовление плакатов можно оформить с 24 апреля по 4 мая в любом офисе МФЦ города.
«Бессмертный полк» — международная общественная акция, участники которой каждый год 9 мая шествуют колонной с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году «Бессмертный полк» пройдет по центральным улицам Балашихи.
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