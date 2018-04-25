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Официальный курс евро вырос до 75,32 рубля
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Официальный курс евро вырос на 11 копеек 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 11,6 коп., до 75,32 руб., курс доллара вырос на 8,5 коп., до 61,74 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 9,89 коп., составив 67,85 руб.
Цены на нефть снижаются на новостях о росте запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до $73,8 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $67,61 за баррель.
Как стало известно, за неделю запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей. В свою очередь запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, дистиллятов — на 1,9 млн баррелей.
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