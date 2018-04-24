«Ромир»: объем свободных денег у россиян достиг 20,2 тыс. рублей

Объем свободных денег в марте текущего года в среднестатическом российском домохозяйстве достиг 20,2 тыс. рублей, а среднегодовое значение Индекса свободных денег с учетом данных I квартала составляет 19,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Таким образом, показатели ИСД текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения аналогичных периодов предыдущих лет, отмечают социологи.

Как поясняется, свободные деньги домохозяйств — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т. п.).

«Кривая Индекса продолжает свой рос уже второй месяц подряд, начиная с первого месяца года. Аналогичный тренд, отметим, фиксировался и в первом квартале прошлого года. Таким образом, среднегодовое значение Индекса свободных денег с учетом данных первого квартала в текущем году составляет 19 500 рублей. И это самый высокий показатель на все годы наблюдений», — отмечают в холдинге.

Вместе с тем в холдинге обращают внимание на снижение покупательской способности этих средств.

«Несмотря на то, что в текущем году объемы свободных денег в российских семьях находятся на самой высокой отметке за весь период наблюдений, покупательская способность этих средств, в частности, выраженная в возможности приобрести на все деньги шоколадные яйца Kinder Surprise — находится далеко не на высоте», — отмечается в исследовании.

Так, при текущей цене на детское шоколадное лакомство на все свободные деньги в этом году можно приобрести 315 яиц. Даже в прошлом году этот показатель был выше — 346 штук, отмечают социологи.

Самой высокой покупательской способностью, выраженной в шоколадных яйцах, свободные деньги россиян обладали в благополучные 2012 и 2013 годы — тогда на все свободные деньги можно было бы покупать по 397 яиц ежемесячно.