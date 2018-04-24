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Глава Подмосковья поручил ведомствам подготовиться к акции «Бессмертный полк»
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Шойгу выдвинул обвинение США

Глава Подмосковья поручил ведомствам подготовиться к акции «Бессмертный полк» 

Говорит Москва 48 минут назад
Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и в других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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