Набиуллина исключила монополизацию рынка финансовым маркетплейсом ЦБ

Создание финансового маркетплейса не должно привести к появлению монополий на рынке оказания финансовых услуг и, напротив, будет препятствовать их появлению, заявила на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2018» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Это касается и нашего проекта, и всех остальных, которые тоже создаются. Я хочу подчеркнуть: мы не создаем монополии. Скорее, препятствуем созданию монополий», — сказала Набиуллина.

По ее словам, клиенты всегда смогут самостоятельно выбирать, чьими услугами пользоваться.

« (Маркетплейс — RNS) — это снятие регуляторных барьеров для новых технологических решений в области дистанционной продажи финансовых продуктов», — отметила Набиуллина.