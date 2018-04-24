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Набиуллина исключила монополизацию рынка финансовым маркетплейсом ЦБ
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Набиуллина исключила монополизацию рынка финансовым маркетплейсом ЦБ 

Rambler News Service 33 минуты назад
Создание финансового маркетплейса не должно привести к появлению монополий на рынке оказания финансовых услуг и, напротив, будет препятствовать их появлению, заявила на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2018» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Это касается и нашего проекта, и всех остальных, которые тоже создаются. Я хочу подчеркнуть: мы не создаем монополии. Скорее, препятствуем созданию монополий», — сказала Набиуллина.
По ее словам, клиенты всегда смогут самостоятельно выбирать, чьими услугами пользоваться.
« (Маркетплейс — RNS) — это снятие регуляторных барьеров для новых технологических решений в области дистанционной продажи финансовых продуктов», — отметила Набиуллина.
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