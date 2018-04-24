Рост цен и безработицы волнуют россиян уже не так, как прежде

В нынешнем году рост цен тревожит 63% россиян, бедность волнует 47%, рост безработицы — 40%. По данным всероссийского опроса «Левада-центра», проведенного в начале 2018 года, аналогичные проблемы были в топе и в прошлые годы, но сейчас градус недовольства значительно снизился.

Некоторые эксперты уже бодро отрапортовали, что это связано в улучшением экономического положения в стране (доля людей, считающих кризис в экономике самой острой проблемой, снизилась с 2016 года на 3 процента). Другие специалисты называют причиной падения уровня тревоги адаптацию россиян к трудностям жизни. По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипия, все это скорее указывает не на удовлетворенность ценовой политикой в стране, а на адаптацию к сложившимся обстоятельствам. Люди попросту начинают приобретать более доступные аналоги привычных товаров и отказываются от крупных покупок.

Народ более философски смотрит на проблемы, например, недавнее падение курса рубля незначительно отразилось на общественном мнении жителей нашей страны. С одной стороны, россияне уже привыкли к подобным ситуациям. С другой, за годы кризиса уменьшились сбережения населения, а когда нет денег, то и особо волновать не о чем.