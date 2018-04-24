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Рост цен и безработицы волнуют россиян уже не так, как прежде
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Рост цен и безработицы волнуют россиян уже не так, как прежде 

Гастроном 38 минут назад
Фото: Гастроном
В нынешнем году рост цен тревожит 63% россиян, бедность волнует 47%, рост безработицы — 40%. По данным всероссийского опроса «Левада-центра», проведенного в начале 2018 года, аналогичные проблемы были в топе и в прошлые годы, но сейчас градус недовольства значительно снизился.
Некоторые эксперты уже бодро отрапортовали, что это связано в улучшением экономического положения в стране (доля людей, считающих кризис в экономике самой острой проблемой, снизилась с 2016 года на 3 процента). Другие специалисты называют причиной падения уровня тревоги адаптацию россиян к трудностям жизни. По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипия, все это скорее указывает не на удовлетворенность ценовой политикой в стране, а на адаптацию к сложившимся обстоятельствам. Люди попросту начинают приобретать более доступные аналоги привычных товаров и отказываются от крупных покупок.
Народ более философски смотрит на проблемы, например, недавнее падение курса рубля незначительно отразилось на общественном мнении жителей нашей страны. С одной стороны, россияне уже привыкли к подобным ситуациям. С другой, за годы кризиса уменьшились сбережения населения, а когда нет денег, то и особо волновать не о чем.
А вот вопрос взяточничества в этом году беспокоит население России гораздо больше (38% респондентов, то есть рост на 14 пунктов). Причиной тому, активное освещение прессой громких коррупционных скандалов. Более половины населения нашей страны уверены, что взятки берут во всех учреждениях. Прав был историк Карамзин, описавший ситуацию в России одним словом: «Воруют!»
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