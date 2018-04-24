Сумма свободных денег у россиян продолжает расти

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика». В марте текущего года объем свободных денег в среднестатическом российском домохозяйстве вырос второй месяц подряд и достиг размера в 20,2 тыс. руб., а среднегодовое значение индекса свободных денег с учетом данных первого квартала составляет 19,5 тыс. руб., сообщается в исследовании «Ромир».

Показатель текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения аналогичных периодов предыдущих лет.

Аналогичный тренд фиксировался и в первом квартале прошлого года. Таким образом, среднегодовое значение индекса свободных денег (ИСД) с учетом данных первого квартала в текущем году составляет 19,5 тыс. рублей. И это самый высокий показатель на все годы наблюдений.

В городах различных типов объем свободных денег, которым располагают домохозяйства, по итогам марта отличается от среднемесячного и среднегодового показателя в целом по стране.

Так, в миллионниках значение ИСД в марте достигло отметки в 26,60 руб., а в среднем за текущий год этот показатель оказался равен 28,9 тыс. руб. благодаря более высокому значению индекса в феврале (30,8 тыс. руб.).

В полумиллионниках показатель индекса свободных денег в марте остановился на отметке в 21,7 тыс. руб. и оказался идентичен февральскому значению.

Среднегодовой объем свободных денег для этого типа городов в текущем году составляет, таким образом, 21,4 тыс. руб. В городах с население от 100 до 500 тыс. человек в марте ИСД равнялся 13,2 тыс. руб., что на 100 руб. меньше, чем месяцем ранее. Среднее годовое значение индекса по итогам трех месяцев текущего года в этом типе городов составило 12,9 тыс. руб.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Свободные деньги» домохозяйств в контексте данного исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т.п.).

Индекс свободных денег рассчитываются как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов «Ромир» и Росстата . А затраты на необходимые товары и услуги рассчитывается на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.