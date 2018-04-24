Опыт развитых стран: почему ЕС запретил анонимную торговлю криптовалютами

Европарламент вводит новые правила регуляции криптовалютного рынка. В весьма благих целях — борьба с отмыванием денег и возможным финансированием терроризма — большинством голосов принято решение запретить анонимную торговлю криптовалютами.

Теперь верификация пользователей и процедуры проверки личности клиентов станут обязательными как для бирж на территории ЕС , так и для сервисов по регистрации криптовалютных кошельков. Фактически, это значит, что базовое свойство блокчейна и криптовалют — анонимность — признается угрозой на государственном уровне. С другой стороны, объемы операций с криптовалютами стали настолько велики, что не считаться с ними нельзя, но можно подогнать этот, пока еще развивающийся рынок, под жесткие правила банковского сектора. Как и зачем это будет делать Евросоюз?

Прочь от «Шелкового пути»

Еще несколько лет назад за четыре биткоина можно было купить лишь пакетик галлюциногенных грибов, цифровые активы использовались самым, что ни на есть, нелегальным образом. Сейчас за такое количество цифровой валюты можно купить неплохой автомобиль, а транзакции, сделанные в целях приобретения чего-то весьма незаконного, даже спустя годы можно отследить. К чему криптовалютный рынок пришел за годы своего бурного развития? Во-первых, он вышел из тени и заставил считаться с собой, из грязной толстовки наркодилера переоделся в костюм и имеет офисы в Гонконге и на Уолл-Стрит.

Во-вторых, его возможности больше нельзя игнорировать — однако, в каждом регионе регуляторы и государственные структуры реагируют на нового знакомого по-разному.

Если в США законотворцы хотят в основном урегулировать налогообложение и совместить его с защитой своих пользователей — об этом говорят заседания на Капитолийском холме и политика SEC, то в Китае Южной Корее власти настроены более радикально. Евросоюз в своей политике некоторым образом повторяет российские законопроекты: сервисы и биржи, работающие с криптовалютой, обязаны будут получать специальную лицензию. На своем крипторынке европарламентарии решили установить те же правила, которые уже действуют в банковской системе.

Параллельные миры

Основная точка, в которой возникает необходимость регулирования — это обменные операции. Именно покупка и продажа криптовалюты за фиатные валюты, доллары, евро или другие. Поскольку банки неизбежно участвуют в этом процессе, то вполне логично применение схожих правил. И именно на этапе обмена на фиатные валюты можно установить личность пользователя криптовалют. Исключением являются операции, в которых используются наличные средства. Данный рынок обмена продолжит существовать параллельно — пока существуют криптовалюты и наличность.

В целом, анонимность при использовании криптовалют можно назвать добровольной. Например, если компания принимает криптовалюту за какие-либо товары, то покупатель проводит сделку не с анонимным контрагентом. Многие люди и сейчас уже согласны идентифицировать себя при создании криптовалютных кошельков или биржевых аккаунтов. Трейдеры даже говорят, что биржи, не проводящие процедуры KYC (Know Your Client, авторизация клиента) и не требующие с пользователя копию паспорта или другого ID вызывают подозрение.

Но и не будем забывать, что всегда будут те, кто действительно использует криптовалюты в незаконных целях. В свете блокировки Telegram — весьма анонимного мессенджера! — и громкого заявления Павла Дурова о запрете слов, «ведь ими тоже пользуются террористы», параллели с анонимными криптовалютами напрашиваются сами собой. Как подчеркнула на заседании Европарламента депутат Джудит Саргентини: «Ежегодно мы теряем миллиарды евро из-за отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов, а это деньги, которые должны пойти на финансирование наших больниц, школ и инфраструктуры».

И если Telegram, как обещает, введет процедуру аутентификации уже в этом году, то охотники до всего нелегального, к сожалению, продолжат пользоваться мелкими нелицензированными криптообменниками и биржами. Спрос рождает предложение и «серые» площадки продолжат открываться.

Границы идентификации

Евросоюз же сделал шаг вперед навстречу регуляции и анти-анонимности. Стоит учесть, однако, что создание например кошелька для Ethereum — это техническая операция, заключающаяся в скачивании и установке специального ПО. Таким образом, если говорить о деанонимизации всех кошельков, то потребуется обязать разработчиков закрыть доступ к ПО для неверифицированных пользователей. Не все компании и команды разработчиков находятся в юрисдикции ЕС, поэтому чтобы закрыть доступ к такому ПО, фактически потребуется ограничение доступа к сайтам и файловым хранилищам. Это сродни блокировке сети Интернет, что на данный момент не под силу даже вездесущему Роскомнадзору , хотя он и старается.

Пока в сближении финансового сектора и цифровой валютной системы мы наблюдаем только плюсы. Очевидно, что как регуляторы, так и банки, и монетарная система будут скорее подстраиваться под нужды новой цифровой экономики, чем запрещать их — ведь Европа всегда демонстрировала всему миру цивилизационный подход. И вице-президенты, специализирующиеся на криптовалютах, появятся не только в CitiGroup.

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